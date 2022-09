Ausbeutung im Libanon: «Herzog de Meuron sollten eingestehen, dass das Engagement ein Fehler war»

Joey Ayoub ist in Frankreich geboren und dann mehrheitlich im Libanon aufgewachsen und hat mehrere Jahre in Beirut gelebt, bevor er für sein Studium der Kulturwissenschaften nach Schottland und England ging. Seit 2020 lebt der 31-Jährige 2020 in Genf und doktoriert an der Universität Zürich. In Beirut machte er zuvor einen Bachelor in Umweltwissenschaften an der Amerikanischen Universität, wo er mit Menschen aus diversen Hintergründen in Kontakt kam und begann, sich für soziale Anliegen zu engagieren. Als Blogger schrieb er gegen das Kafala-System an und war dann Mitorganisator der grössten libanesischen Protestbewegung der Neuzeit («You Stink»). Er publizierte in diversen arabischen und internationalen Medien, hostet einen Podcast und engagiert sich im Vorstand des Domestic Workers Advocacy Network (DOWANunite) für die Rechte der Domestic Workers und gegen das Kafala-System.