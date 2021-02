Einen Tag später, am Montag, ist die Strafe für den HCD-Stürmer bekannt. Zumindest die vorläufige. So schreibt Swiss Ice Hockey in einem Communiqué: «Fabrice Herzog vom HC Davos wird vorsorglich für zwei Spiele gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen Herzog ein ordentliches Verfahren eröffnet.» Wie das genaue Strafmass aussehen wird, ist also noch nicht bekannt.