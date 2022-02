Klares Statement von Elizabeth II. : «Herzogin Camilla soll nach meinem Tod Queen heissen»

70 Jahre herrscht die britische Queen. Gefeiert wird das erst im Juni – doch zum Jahrestag ihrer Thronbesteigung hält die Königin trotzdem eine Überraschung für ihr Volk bereit.

Prinz Charles (mit Ehefrau Camilla) ist der nächste in der britischen Thronfolge.

Königin Elizabeth II. hat ein klares Statement abgegeben, was den künftigen Titel ihrer Schwiegertochter Camilla anbelangt.

Nach dem Willen von Königin Elizabeth II. soll Herzogin Camilla eines Tages an der Seite von Thronfolger Prinz Charles den Titel Queen tragen. «Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn die Zeit dafür gekommen ist, als ‹Queen Consort› bekannt sein wird», schrieb die Monarchin in einem Statement, das der Palast am Samstag, dem Vorabend ihres 70-jährigen Thronjubiläums, veröffentlichte. Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla teilten der Nachrichtenagentur PA zufolge mit, sie seien «berührt und geehrt» von der Geste der Queen.