Herzogin Camilla trifft auf ihr «The Crown»-Ich Emerald Fennell

1 / 8 Das Zusammentreffen von Herzogin Camilla (74) und Emerald Fennell (36) überrascht. Die Schauspielerin verkörpert nämlich in der Serie «The Crown» die Royal. Imago Das Treffen wurde zum Weltfrauentag arrangiert, bei dem die Herzogin eine Rede zum Thema Gleichberechtigung hielt. Imago Trotz ernster Themen hatten die Frauen einiges zu lachen. «Es ist sehr beruhigend zu wissen, dass, wenn ich irgendwann von meiner Veranda fallen sollte, ich eine Doppelgängerin habe, die mich ersetzen könnte. Also, Emerald, sei bereit!» Imago

Darum gehts Anlässlich des Frauentags öffnete Herzogin Camilla die Türen ihrer Residenz, des Clarence House.

Die 74-Jährige lud unter anderem die Schauspielerin Emerald Fennell (36) ein.

Sie verkörperte die Royal in der dritten und vierten Staffel der Netflix-Serie «The Crown».

Ebenfalls unter den Besucherinnen anwesend: Inna Prystaiko. Sie ist die Frau des ukrainischen Diplomaten Wadym Prystajko (52).

Sie sprach über den Krieg in der Ukraine und dankte der königlichen Familie für ihre Unterstützung.

Mit diesem Zusammentreffen hat wohl kaum jemand gerechnet: Herzogin Camilla öffnete anlässlich des Weltfrauentags die Türen ihrer Londoner Residenz Clarence House – und sorgte mit einem Gast für eine besonders grosse Überraschung: Unter den Eingeladenen war auch Schauspielerin und Autorin Emerald Fennell. Die 36-Jährige verkörpert in der Netflix-Erfolgsserie «The Crown» die junge Camilla Parker-Bowles.

Gegenüber der britischen Zeitung «The Telegraph» verriet Fennell, dass sie durchaus aufgeregt war. «Ich hatte Angst, dass ich in den Tower geworfen werden könnte, aber so weit, so gut», scherzte die Britin und nannte Camilla eine «absolut beeindruckende Person». Auch die Frau von Thronfolger Prinz Charles (73) scheint das Zusammentreffen mit Humor genommen zu haben: «Es ist sehr beruhigend zu wissen, dass, wenn ich irgendwann von meiner Veranda fallen sollte, ich eine Doppelgängerin habe, die mich ersetzen könnte. Also, Emerald, sei bereit!»

Worüber sich die Frauen während ihres Vieraugengesprächs unterhielten, wollte die Schauspielerin nicht verraten. «Ich werde sehr diskret sein», sagte die Oscar-Preisträgerin und zitierte das britische Sprichwort «loose lips sink ships», was zu Deutsch in etwa «Ein lockeres Mundwerk richtet grossen Schaden an» bedeutet.

Ernste Worte im Zeichen der Frauen und der Ukraine

Doch das Treffen der beiden wurde nicht zufällig auf den 8. März gelegt. Herzogin Camilla ist die Präsidentin des «Women of the World Festival». Entsprechend stimmte die 74-Jährige auch ernstere Töne an: «Es sind noch grosse Fortschritte zu machen, um die Kluft zwischen den Geschlechtern weltweit zu schliessen, aber lassen Sie uns einen Moment Zeit nehmen, um den Frauen und Männern zu danken, die jahrzehntelang hart für Gerechtigkeit gekämpft haben.»

Mit gleicher Ernsthaftigkeit fuhr Inna Prystajko, die Frau des ukrainischen Diplomaten Wadym Prystajko (52), fort. Sie sprach über den Krieg in ihrem Heimatland. «Heute gibt es kein Lächeln und keinen Frieden, nur Entsetzen und Trauer in den Augen aller ukrainischen Frauen.» Weiter bedankt sich Inna bei der Königsfamilie für ihre Unterstützung in dieser Krise und zeigt sich hoffnungsvoll: «Mit all eurer Unterstützung werden wir gewinnen.»