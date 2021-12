Verzaubert Grossbritannien : Herzogin Kate spielt in Weihnachtsshow am Klavier

Wer die britische Sendung «Royal Carols: Together at Christmas» verfolgte, hat dieses Mal nicht schlecht gestaunt. Neben Leona Lewis und Ellie Goulding gab auch Herzogin Kate ihr Bestes.

Sie begleitete Tom Walker bei seinem Song «For Those Who Can’t Be Here»…

Beim britischen Weihnachtssingen «Royal Carols: Together at Christmas» nahm Herzogin Kate gleich selber die Tasten in die Hand.

Am Weihnachtsabend hat die Herzogin von Cambridge Kate Middleton begleitet von Sänger Tom Walker am Klavier seinen Weihnachtssong «For Those Who Can’t Be Here» gespielt.