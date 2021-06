G7-Gipfel in Cornwall : Herzogin Kate trifft erstmals auf First Lady Jill Biden

Am Freitagnachmittag traf die US-amerikanische First Lady erstmals auf Herzogin Kate. Die beiden haben gemeinsam eine Schule besucht.

1 / 6 Gute Stimmung bei US-First-Lady Dr. Jill Biden (70) und Herzogin Kate (39): Die beiden Frauen lernten sich am 11. Juni sich im Rahmen des G7-Gipfels, der derzeit in Grossbritannien stattfindet, kennen. REUTERS Die Frau von Queen-Enkel Prinz William (38) und die Gattin von US-Präsident Joe Biden (78) trafen sich zum ersten Mal persönlich. REUTERS Sie besuchten eine Schule im Ort Hayle in der Grafschaft Cornwall. REUTERS

Am Rande des G7-Gipfels in Grossbritannien haben First Lady Jill Biden (70) und Herzogin Kate (39) eine Schule besucht, in der auch traumatisierte Kinder unterrichtet werden. Die Ehefrau von US-Präsident Joe Biden (78) zeigte den vier und fünf Jahre alten Kindern ein Bild des Weissen Hauses in Washington, während die Gattin von Queen-Enkel Prinz William (38) beim Malen zuschaute und den Kindern dabei half, «Greta und die Grossen» zu lesen, ein Buch, das von Umweltaktivistin Greta Thunberg inspiriert wurde.

Anschliessend halfen die beiden den Kindern in der Stadt Hayes nahe des G7-Gipfelorts Carbis Bay beim Füttern der Schulkaninchen. Bei einer Diskussion mit Expertinnen betonten die First Lady und die Herzogin, wie prägend die frühe Kindheit für das Leben ist und wie dies positiv beeinflusst werden kann, wie der Kensington-Palast am Freitag mitteilte. Es war das erste Treffen der Frauen.

Ein Treffen mit der Queen steht noch bevor

Das G7-Treffen im südwestenglischen Cornwall ist Bidens erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im Januar. Er wird im Anschluss an den G7-Gipfel in Grossbritannien auch Königin Elizabeth II. treffen. Das britische Staatsoberhaupt werde Biden und seine Frau Jill auf Schloss Windsor westlich von London empfangen, erklärte der Königspalast. Das Treffen ist am 13. Juni und somit am Tag nach ihrem 96. Geburtstag geplant.

Anschliessend wird Biden auch in Brüssel und Genf Halt machen. Dort soll er am 16. Juni Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen.

