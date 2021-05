Neuer Royaler Kanal - Herzogin Kate und Prinz William sind jetzt auf Youtube

«Du musst jetzt vorsichtig sein, was du sagst. Diese Leute filmen nun alles mit», sagt Prinz William (38) zu Ehefrau Herzogin Kate (39) in ihrem allerersten Video auf Youtube. Am Mittwoch präsentierte das Paar seinen neuen Kanal mit dem Namen «The Duke and Duchess of Cambridge» auf der Plattform – und erfreut damit seine Fans. Innerhalb einer Stunde folgten dem königlichen Profil 27’800 Abonnenten (Stand: Mittwoch, 18.30 Uhr) – Tendenz steigend!