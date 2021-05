Projekt «Hold Still» : Herzogin Kate veröffentlicht ihr Fotobuch zur Corona-Pandemie

Mit ihrem Fotoprojekt «Hold Still» gibt Herzogin Kate der Corona-Pandemie ein Gesicht. Am Freitag hat sie Exemplare des Fotobuchs an öffentlichen Orten zum Mitnehmen platziert.

Twitter/The Duke and Duchess of Cambridge

«Lasset die Suche beginnen», hiess es zu einem am Freitag veröffentlichten Twitter-Video, in dem die 39-jährige Herzogin Kate dabei zu sehen ist, wie sie ein Buch in der Nähe des Kensington-Palastes in London platziert.