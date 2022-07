Pippa Matthews: Herzogin Kates Schwester ist zum dritten Mal Mama geworden

In einem hellgrünen Kleid zeigte sich Pippa Matthews – ehemals Middleton – Anfang Juni beim «Party at the Palace»-Konzert im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen (96) in London. Dabei fiel aufmerksamen Royal-Fans eine verdächtige Wölbung am Bauch der 38-Jährigen auf, was sofort die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. Bestätigt wurde eine Schwangerschaft aus dem Hause Matthews zwar nie, doch wie «People» berichtet, soll Pippa nun zum dritten Mal Mutter geworden sein.