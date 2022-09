Folgt die Versöhnung? : Herzogin Meghan bittet König Charles um vertrauliches Gespräch

Prinz Harry und Herzogin Meghan könnten nach der Trauerfeier um die Queen bereits auf dem Weg in die USA sein. Zuvor jedoch soll die 41-Jährige eine ganz besondere Bitte an den neuen König Charles gerichtet haben.

Ursprünglich wollten Prinz Harry und Herzogin Meghan nur für ein paar Tage in Europa weilen, doch mit dem Tod der Queen am 8. September änderten die beiden kurzfristig ihre Pläne. Mittlerweile sind die beiden seit drei Wochen von zu Hause und ihren Kindern fort. Entsprechend erwarten Experten eine baldige Abreise der beiden Ex-Royals.

Doch zuvor scheint die 41-Jährige ein wichtiges Anliegen an den neuen König Charles III. zu haben. Laut dem Royal-Experten Neil Sean soll sie ihm einen Brief geschrieben haben, in dem sie um ein Vertrauensgespräch gebeten haben soll. Bei seinem NBC News-Auftritt bezieht sich der Kenner auf eine sehr nahestehende Quelle und meint, die Herzogin wolle so «reinen Tisch machen». «Das ist ein sehr mutiger Schritt von Meghan persönlich», meint Sean und ergänzt: «Es wäre eine Gelegenheit, sich auszusprechen, Dinge richtigzustellen und zu erklären, was die Gründe für die Sachen waren, die die beiden in den letzten Jahren gemacht haben.»