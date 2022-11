Herzogin Meghan interviewt ihre Podcast-Gäste nicht selbst

1 / 5 Herzogin Meghan (41) wird vorgeworfen, die Interviews für ihren Podcast nicht selbst zu machen. AFP Die Autorin Allison Yarrow war Gast bei «Archetypes». Als Yarrow eine Danksagung auf Instagram postet, fällt auf, dass sie sich nicht bei Meghan für das Interview bedankt, sondern bei einer Produzentin des Podcasts. Instagram/aliyarrow Nun wird Meghan vorgeworfen, nur mit namhaften Gästen selbst zu sprechen. Darunter Serena Williams (41) und Paris Hilton (41), die in der Vergangenheit bereits Gäste waren. archewell.com

Darum gehts Die Autorin Allison Yarrow war zu Gast in Herzogin Meghans Podcast «Archetypes».

Einem Post von Yarrow zufolge soll aber nicht Meghan das Interview mit ihr geführt haben, sondern eine Produzentin des Podcasts.

Nun wird spekuliert, dass die Ex-Schauspielerin ihre Fragen nicht selbst stellt.

Die 41-jährige Ex-Schauspielerin hat regelmässig Interviews mit Gästen in ihrem Spotify Podcast «Archetypes» . In der Episode «B or not to B», welche am 8. November auf Spotify ausgestrahlt wurde, ist die Buchautorin Allison Yarrow als Expertin zu Gast. Darin wird das englische Schimpfwort «Bitch» – übersetzt: Zicke, Miststück – diskutiert. Yarrow erklärt hierbei den historischen Hintergrund des Wortes und wie sich die Bedeutung über die Jahre verändert hat.

Danksagung an die Produzentin

Die Folge wurde bereits im 24. August aufgezeichnet, wie ein Post der Buchautorin zeigt. Darin bedankt sie sich dafür, bei «Archetypes» mitwirken zu dürfen. Dabei geht ihre Danksagung für das Interview aber nicht an die Herzogin, sondern an jemand ganz anderes. «Ein Dankeschön an die Produzentin @farrahsafari (eine hervorragende Interviewerin) und die Leute von @Gimlet @spotify, die das Ganze auf die Beine stellen!»

Es scheint also, dass zumindest dieses Interview nicht von Meghan selbst geführt wurde. Die Antworten von Yarrow wurden in die Podcastfolge hineingeschnitten, um den Eindruck zu wahren, dass Meghan die Fragen selbst gestellt habe. Das Netz ist überzeugt: Die Herzogin von Sussex betreut nur die namhaften Gäste selbst. Hört man in ältere Episoden rein, scheint es einen klaren Dialog mit Gästen wie Serena Williams (41) und Paris Hilton (41) gegeben zu haben.

Grusskarte mit Krönchen

Doch obwohl die Danksagung auf Instagram von Yarrow für das Interview nicht an Meghan gerichtet war, lässt sich die «Suits»-Darstellerin nicht davon abhalten, selbst eine auszusprechen. Dies in Form einer Dankeskarte an die Autorin.

So lobenswert diese Geste auch ist, die Reaktionen auf die Karte sind alles andere als rührend. Denn: Den Brief schmückt das royale Monogramm von Prinz Harrys Ehefrau.

«Ich bin voll und ganz dafür, dass Meghan all diese Projekte macht, die sie will. Was nicht richtig ist und viel deutlich macht, ist die Tatsache, dass sie immer wieder den Titel und das Briefpapier ihrer Schwiegereltern verwendet, über die sie nur schlecht geredet hat», kommentiert etwa ein User unter dem Foto. Markle und Prinz Harry hatten sich im April 2020 von ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückgezogen.

