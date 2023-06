Dior dementiert Gerüchte um Mega-Deal mit Herzogin Meghan

Mehrere Quellen behaupten, dass «einige Interviews in der Sendung von anderen Mitarbeitern geführt wurden und Audios von den Fragen von Meghan nachträglich eingefügt wurden».

Herzogin Meghan soll einen Deal mit der Luxusmarke Dior abschliessen, hiess es in den vergangenen Tagen von einem Insider.

Doch keine «Herzogin von Dior»: Nach dem Ende ihres Podcasts «Archetypes» auf Spotify wurden Gerüchte laut, dass Herzogin Meghan vor dem Abschluss eines neuen lukrativen Deals steht. «Seit Wochen gibt es Behauptungen, dass sie kurz davor steht, einen Vertrag mit Dior zu unterzeichnen, um sie zu einem Gesicht des Unternehmens zu machen», erzählte ein Insider der «Daily Mail». Doch scheinbar war dieses Gerücht in den letzten Tagen lediglich heisse Luft.

So habe «Page Six» erfahren, dass diese Neuigkeit nicht der Wahrheit entspricht und auch ein Sprecher der Sussexes dementierte die Meldung gegenüber dem «Telegraph». Eine Quelle aus dem Hause Dior fügt an, dass das Team des Modeimperiums «verblüfft darüber war, wie die Geschichte zustande kam».

Hat Meghan bei ihrem Podcast geschummelt?

Doch nicht nur die Dior-Gerüchte machen aktuell die Runde, auch Meghans angebliche Podcast-Lüge. Die Podcast spezialisierte Plattform Podnews erhebt den Vorwurf, die 41-Jährige habe die Gespräche mit Promis wie Mariah Carey (54) oder Paris Hilton (42) gar nicht selbst geführt. Laut der Website berichten «mehrere Quellen», dass «einige Interviews in der Sendung von anderen Mitarbeitern geführt wurden und das Audio von Meghans Fragen nachträglich eingefügt wurde». Episoden, bei denen dies zutreffen soll, wurden nicht genannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Meghans Podcast infrage gestellt wird. Im August 2022 enthüllte der Gast Allison Yarrow, eine Journalistin aus News York, dass sie für die Folge «To B or not to B?» nicht mit Meghan persönlich, sondern mit einer Audioproduzentin namens Farrah Safarfi gesprochen hat.