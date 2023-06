Herzogin Meghan und Prinz Harry sind unbeliebter als je zuvor

So sehr, dass vor allem die 41-Jährige nun ein Rekordtief erreicht hat.

Eine neue Umfrage zeigt, dass Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) an Beliebtheit einbüssen.

Herzogin Meghan (41) ist momentan offenbar unbeliebter als je zuvor. Wie das britische Nachrichtenportal «Daily Mail» unter Berufung auf eine neue Umfrage berichtet, haben sieben von zehn Briten eine negative Einstellung ihr gegenüber. Meghans Beliebtheit in der Öffentlichkeit sei auf ein Rekordtief von -47 gesunken, schreibt die Zeitung weiter. Das sei der niedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnung von Meghans Werten durch YouGov im Jahr 2017.

Auch die öffentliche Meinung über ihren Ehemann Prinz Harry (38) ist dem Bericht zufolge auf -36 gesunken. Das sei ein Rückgang um zwei Prozentpunkte im Vergleich zum April. Allerdings lag dieser Wert im Januar noch bei -44. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA ausgewandert. Seitdem haben die beiden in Interviews, einer Netflix-Doku und in Harrys Autobiografie «Spare» die königliche Familie immer wieder attackiert.