Herzogin Meghan unterzeichnet bei US-Künstleragentur

Schon länger wird gemunkelt, dass Herzogin Meghan (41) ein grosses Hollywood-Comeback plant. Jetzt hat die Exil-Royal bei der US-Künstleragentur William Morris Endeavor (WME) unterzeichnet, um ihre geschäftlichen Aktivitäten auszubauen. Das gab das Unternehmen via Social Media bekannt. «Wir fühlen uns geehrt zu verkünden, dass WME nun Meghan, die Herzogin von Sussex, in allen Bereichen vertritt», teilte WME in dem Post mit. «Die Agentur wird sich darauf konzentrieren, ihre geschäftlichen Unternehmungen in verschiedenen Bereichen auszubauen, einschliesslich Film- und Fernsehproduktion, Markenpartnerschaften und mehr.»