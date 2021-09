In «Harry und Meghan: Escaping The Palace» verunglückt Meghan wie Lady Di

Am Montag strahlt der Sender Lifetime erstmals den neuen Film «Harry und Meghan: Escaping The Palace» aus.

Obwohl dies nur ein Ausschnitt aus dem dritten Teil der Filmreihe «Harry und Meghan: Escaping the Palace» ist, erinnert die Szene stark an den tödlichen Autounfall von Prinzessin Diana am 31. August 1997 in Paris. Der «Daily Mail» zufolge, die vorab die Bilder der Unfallszene von Meghan zeigt, soll sich der Traum von Harry (gespielt von Jordan Dean) zu Meghans Tod (gespielt von Sydney Morton) bereits zu Beginn des neuen Streifens ereignen.