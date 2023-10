Herzogin Meghans Freunde sorgen sich: «Etwas stimmt nicht mit ihr»

Herzogin Meghan soll am Ende sein. «Irgendetwas stimmt nicht. Sie kümmert sich offensichtlich nicht um sich selbst und sieht total abgemagert aus», sagt eine den Sussexes nahestehende Quelle.

Deswegen seien Freunde der 42-Jährigen derzeit in grosser Sorge.

Die Spekulationen um eine Ehekrise zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry reissen nicht ab. Aktuellen Medienberichten zufolge soll sich der Royal gerade nach einem Haus in Grossbritannien umsehen – ohne seine Ehefrau. Wird der 42-Jährigen nun alles zu viel? Freunde aus ihrem Umfeld schlagen zumindest Alarm: «Irgendetwas stimmt nicht. Sie kümmert sich offensichtlich nicht um sich selbst und sieht total abgemagert aus», sagt eine den Sussexes nahestehende Quelle gegenüber «In Touch Weekly».

Herzogin Meghan soll Geldsorgen haben

Allerdings sollen der Zweifachmami nicht nur die Vorwürfe aufs Gemüt schlagen, sondern immer präsenter seien auch Geldsorgen des Paares. So sollen sich der Quelle zufolge die Rechnungen gar «stapeln». Davon sei die ehemalige Schauspielerin genervt, wie es weiter heisst: «Meghan hat das Gefühl, dass sie sich ständig abrackern muss, um sich den Lebensstil von Harry und ihr leisten zu können.» Zuletzt lief es für Prinz Harry und Herzogin Meghan in der Tat nicht nach Wunsch – Spotify hat einen Millionen-Vertrag mit im gegenseitigen Einverständnis frühzeitig beendet.

Ob sie sich um ihre Finanzen wirklich Sorgen machen müssen, ist fraglich. In den USA gründeten die beiden Archewell Productions. Das Unternehmen unterzeichnete einen mehrjährigen Produktionsvertrag mit Netflix, dessen Wert gemäss Deadline.com auf umgerechnet 94 Millionen Franken geschätzt wird. Zudem schloss der Prinz einen Vertrag mit Penguin Random House für insgesamt sechs Bücher ab. Für seine Memoiren «Spare» soll er umgerechnet 19 Millionen Franken im Voraus erhalten haben. Eine weitere Einnahmequelle bildet seine Kooperation mit Talkmasterin Oprah Winfrey (68). Die beiden produzierten gemeinsam für Apple TV+ eine sechsteilige Dokureihe zum Thema psychische Gesundheit mit dem Titel «The Me You Can’t See». Zudem hat Harry seit 2021 einen Job als «Chief Impact Officer» bei der Coaching-Firma Betterup.