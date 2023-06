Herzogin Meghan: Ihr Spotify-Podcast «Archetypes» wird abgesetzt

Der «Archetypes»-Podcast bekommt keine zweite Staffel. Das gaben Herzogin Meghan und Prinz Harry (38) zusammen mit Spotify in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Wie unter anderem das «People»-Magazin berichtet, heisst es in dem Statement: «Spotify und Archewell Audio haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, sich zu trennen, und sind stolz auf die Serie, die wir gemeinsam gemacht haben.»

Am 15. Dezember 2020 verkündete der Audioriese die verheissungsvolle Zusammenarbeit mit den Royals. «Die neue mehrjährige Partnerschaft von Spotify mit Archewell Audio des Herzogs und der Herzogin von Sussex verspricht inspirierende Podcasts», hiess es in einem offiziellen Statement damals. Das Paar liess sich so zitieren: «Was wir am Podcasting lieben, ist, dass es uns alle daran erinnert, uns einen Moment Zeit zu nehmen und wirklich zuzuhören, uns ohne Ablenkung miteinander zu verbinden.» Für die zwölf veröffentlichten Folgen sollen die beiden Insidern zufolge umgerechnet rund 21 Millionen Franken erhalten haben. Ob und welche Auswirkungen das Ende des Deals auf die finanziellen Vereinbarungen hat, ist nicht klar.