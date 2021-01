1 / 8 Meghans (39) Vater Thomas Markle kann es wohl nicht lassen – erneut will der 76-Jährige über seine Royal-Tochter auspacken. Gegen Ende des Jahres soll laut «The Sun» eine neue Dokumentation über die Herzogin von Sussex rauskommen. Dukas Seit Mai 2018 haben Thomas und Herzogin Meghan angeblich nicht mehr miteinander gesprochen. Dass er nicht zur Royal-Hochzeit seiner Tochter und Prinz Harry (36) eingeladen war, hat ihn schwer getroffen. Dukas Was wohl unter anderem das Verhältnis der beiden verschlechtert hat: Thomas inszenierte vor der Hochzeit Paparazzi-Fotos von sich und verkaufte diese. Ausserdem plauderte er schon damals private Details aus ihrem Leben aus. Dem britischen Königshaus war er deshalb ein Dorn im Auge. Dukas

Was wird darin gezeigt?

In der geplanten Doku über seine Tochter Meghan, will Thomas Markle (76) die Vergangenheit aufrollen – und dabei auch ein wenig über sich selbst reden. «Es beginnt mit meinem Leben, meiner Familie, meiner Liebe zu Theater und Fernsehen und wie ich es dorthin geschafft habe», so der Vater gegenüber der englischen Boulevardzeitung «The Sun».

Was wohl mehr Raum einnehmen wird, sind jedoch Geschichten über Herzogin Meghan (39). Thomas wird über ihr gemeinsames Leben, Meghans schulische Laufbahn sowie den Beginn ihrer Karriere im Rampenlicht sprechen – und wie ihre Beziehung zu zerbröckeln begann.

«Bis zu ihrer ersten Ehe und ihrem Umzug nach Kanada hatten wir ein gutes Leben zusammen. Danach beginnt eine neue Geschichte», so der US-Amerikaner. «Es geht in etwa um die Frage: Was ist mit meinem kleinen Mädchen passiert?» Natürlich will Meghans Papa auch noch nie gesehenes privates Videomaterial und Fotos seiner Tochter auspacken.

Wann kommt die Doku raus?

Laut «The Sun» soll die Dokumentation gegen Ende des Jahres veröffentlicht werden. Ob sie schlussendlich im TV oder auf einem Streaming-Portal gezeigt wird, ist jedoch unklar. Schon vergangenes Jahr war Thomas in eine rund 70-minütige Doku über Meghan involviert. «Thomas Markle: My Story» lief damals auf dem britischen Sender Channel 5.

Was bewegt ihn dazu?

Einer der Gründe dürfte wohl sein, dass Thomas unzufrieden mit «Thomas Markle: My Story» war. So hofft er, dass das neue Werk ein «vollständigeres» Bild zeigen wird. Über die Doku vom letzten Jahr findet er: «Die Reihenfolge der Geschehnisse war nicht korrekt, die Daten waren falsch und es wurde zu viel unspezifisches Videomaterial hinzugefügt.»

Dass er erneut die Öffentlichkeit sucht, kommt ohnehin nicht überraschend. So hat Meghans Vater schon mehrere Male zuvor private Informationen über sie preisgegeben und seine Tochter öffentlich kritisiert. Derzeit läuft gar ein Gerichtsverfahren, weil er der «Mail on Sunday» 2019 einen Brief zuspielte, den Meghan ihm geschrieben hatte. Vergangenen Sommer meinte er zudem zu «The Sun»: «Ich liebe Meghan, aber ich kann nicht gutheissen, was aus ihr geworden ist.»

Wie reagieren die Leute?

Auf Twitter scheint die Mehrheit nicht viel von Thomas’ Vorhaben zu halten. «Wenn er ein gutes Verhältnis zu seiner Tochter haben möchte, hat er eine merkwürdige Art, dies zu zeigen», heisst es etwa in einem Kommentar.

In einem weiteren steht: «Ich bin kein Fan von Meghan, aber ich würde meiner Tochter niemals so etwas antun – auch wenn wir zerstritten wären.» Andere verurteilen gleich den kompletten Markle-Clan: «Aufmerksamkeit zu suchen, liegt wohl wirklich in der Familie.»