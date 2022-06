Hetz-Kampagne will Gennaro Gattuso als Valencia-Coach verhindern

In Valencia gibt es jedoch einen Mann, der das Engagement von Gattuso verhindern will.

Der FC Valencia trennt sich nach nur einer Saison von Cheftrainer José Bordalas. Das teilte der spanische Fussball-Erstligist am Freitag mit. Mit dem Spanier Bordalas (58) beendete die Mannschaft die abgelaufene Saison der La Liga nur auf Rang neun. Im Cupfinal verlor Valencia knapp im Elfmeterschiessen gegen Betis Sevilla. Der Vertrag von Bordalas lief noch bis 30. Juni 2023.

In Valencia gibt es jedoch einen Mann, der das Engagement von Gattuso verhindern will. Und das um jeden Preis! Der ehemalige Vizepräsident Valencias, Miguel Zorio, startete in den sozialen Medien unter dem Hashtag #NoAGattuso eine Kampagne gegen die Italien-Legende – wegen früherer abwertender Bemerkungen des 44-Jährigen über Frauen, Homosexuelle und schwarze Spieler.