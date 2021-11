Restaurant im Zürcher Seefeld betroffen : Hetzerischer Kleber sorgt für Shitstorm

Ein hetzerischer Kleber taucht an der Tür eines Restaurants auf, worauf steht, dass Ungeimpfte keinen Einlass haben. Bald kommt aber raus, der Betreiber hat nichts damit zu tun. Die Aktion verursacht online einen Shitstorm.

Ein Foto de s Klebers s orgt in den sozialen Medien für mächtig Wirbel. Auf dem Bild ist ein Schild zu sehen, welches an der Eingangstüre eines Restaurants im Zürcher Seefeld angebracht ist , wonach ungeimpfte Personen keinen Zutritt hätten. User im Internet beklagen diese Diskriminierung mit schlechten Kundenrezensionen auf Google.

Doch der Kleber wurde gar nicht vom Restaurant-Inhaber angebracht, stellt der Inhaber gegenüber 20 Minuten klar. «Du Théâtre» Inhaber Jürg Müller distanziert sich in aller Form von diesem Schreiben. Er stuft sie als hetzerisch ein, da eine Schriftart benutzt wurde, welche Parallelen zum Dritten Reich herbeiziehen. Da die Gastronomie auch besonders stark von der Pandemie betroffen wurde, mache der Inhalt auch keinen Sinn. Genesene und getestete Kunden wolle man schliesslich auf keinen Fall ausschliessen.

Trotz schneller Reaktion i st e in enormer Imageschaden für das Restaurant entstanden. Der Rechtsanwalt André Kuhn warnt vor solch rufschädigenden Aktionen. « Wenn das eine Privatperson aufgehängt hat und ein Richter in der Gesamtbewertung zur Überzeugung kommt, dass das eine Anspielung auf den Nationalsozialismus sei, zum Beispiel wegen der Schriftart, (…) dass der Restaurantbetreiber nationalsozialistisches Gedankengut hat oder Nazi ist. Dies könnte eine Verleumdung darstellen. So etwas könnte bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe geben », sagt der Rechtsanwalt und Strafrechtsexperte gegenüber 20 Minuten.