Strafgericht BL – Hetzte Amateur-Fussballer Gangster auf Club-Boss, um Lohn einzutreiben?

Bei der Konfrontation in Reinach ging einer der Eintreiber mit «sichtbar getragenem Schlagstock am Hosenbund» sowie mit «Hand am Griff einer sichtbar aus der Jackentasche ragenden Waffe» auf den Club-Chef zu, schreibt die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift. Dann habe er dem Opfer einen Faustschlag auf die Schläfe verpasst und es sei zu einem Gerangel gekommen. Der Beschuldigte habe wissen müssen, dass die von ihm engagierten Männer mit Gewalt drohen oder diese gar anwenden würden, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Die Drohkulisse habe einzig dem Zweck gedient, an das Geld heranzukommen.