Kritik an Berlin : «Heuchelei» – Botschafter der Ukraine rechnet mit Deutschland ab

Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in Berlin, fühlt sich von Deutschland im Stich gelassen. Er kritisiert die Bundesregierung und fordert Waffenlieferungen an die Ukraine.

Deutschland hat bisher Waffenlieferungen an die Ukraine ausgeschlossen. Eine Wunschliste der ukrainischen Botschaft mit militärischer Ausrüstung wird seit mehr als drei Wochen geprüft. Bisher hat Deutschland 5000 Helme an die Adresse von Kiew geschickt. Die Helme waren am Freitag in zwei Lastwagen auf den Weg gebracht worden. Die Ukraine kritisiert die deutsche Zurückhaltung bei den Rüstungslieferungen scharf. Andere Nato-Staaten wie die USA, Grossbritannien und auch baltische Länder unterstützen die Ukraine mit Waffen.

Botschafter wendet sich an die deutsche Bevölkerung

Bereits in der ZDF-Sendung «Markus Lanz» hatte Melnyk Deutschland «Kälte und Gleichgültigkeit» vorgeworfen. Jede Bitte an die Bundesregierung sei «einfach abgeschmettert» worden. «Das ist sehr traurig. Ich kann nicht verstehen: Wie kann man so kaltherzig und stur bleiben?», fragte der Botschafter in der Sendung. Dort wendete er sich auch direkt an die deutsche Bevölkerung: «An die Deutschen, an unsere Freunde, dieses wunderschöne Land – bitte helfen Sie uns, die Bundesregierung umzustimmen. Diese Politik, diese Zögerlichkeit lässt uns als Opferlamm, das geschlachtet wird, vor laufenden Kameras.»