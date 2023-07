Burgdorf: Mann soll Schwangere verprügeln lassen haben

In der Anklageschrift wird die Tat nach der Sicht des Staatsanwalts erläutert:

Daraufhin begaben sich, nach der Anklageschrift, im Juli 2021 zwei unbekannte Männer zum Wohnort der Schwangeren und lockten sie in den Eingangsbereich, wo einer der Männer sie am Oberarm packte und ihren Bauch taserte. Daraufhin zog er sie in den Kellereingang und traktierte sie mit Schlägen und Tritten gegen das Gesicht, den Brustkorb, den Bauch, den Rücken, die Flanke und weitere Körperteile. Er habe daraufhin gesagt: «Es ist weg.»