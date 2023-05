Pollenallergie: Diese Pflanzen stehen in der Blüte

Auch die Buchen und Eichen stehen in der Blüte. Die von ihnen ausgehende Pollenbelastung ist jedoch schwach bis mässig.

Die Gräsersaison ist auf beiden Seiten der Alpen im vollen Gange und die Pollenbelastung ist am Dienstag sehr stark, wie das Allergiezentrum Schweiz mitteilt. Auch die Buche und Eiche stehen in der Blüte, die Belastung durch diese Pollen fällt schwach bis mässig aus. In der Nacht auf Mittwoch nimmt die Belastung durch die Gräser ab, sie bleibt jedoch bis Donnerstag weiterhin stark.