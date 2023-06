Heuschnupfen: Pollenrekorde gemessen – Allergiker leiden

Am Samstag ist die Belastung in der Deutschschweiz bereits enorm, …

Das ist die momentane Pollensituation

So verzeichnen viele der seit 30 Jahren bestehenden Messstationen nahezu Rekordwerte. «An manchen Stellen wurde der bisherige Rekordwert sogar übertroffen. Das ist ein ganz spezielles Jahr», so Crouzy zu Nau.ch. Besonders im Flachland würden teils Extremwerte herrschen – von Messstelle zu Messstelle hänge es aber auch stark davon ab, ob ein Bauer in unmittelbarer Nähe gerade gemäht habe. Durch den vielen Regen im Mai stutzen viele Bauern erst jetzt ihre Wiesen, zudem zahlt der Bund auch Subventionen aus, damit einige Wiesen in der ersten Jahreshälfte länger nicht gemäht werden.