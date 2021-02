Horn von Afrika : Heuschreckenplage bedroht die Existenz von 39 Millionen Menschen

In Äthiopien, Somalia, Kenia und weiteren afrikanischen Staaten wüten die Heuschrecken. Sie bedrohen die Ernte und könnten «eine Abwärtsspirale durch Hunger und Armut» auslösen, warnt die Welthungerhilfe.

Wegen einer erneuten Heuschreckenplage am Horn von Afrika droht der Region nach Einschätzung der Welthungerhilfe «eine Abwärtsspirale durch Hunger und Armut». Da eine neue Generation der Schädlinge brüte und schlüpfe, sei in Ländern wie Äthiopien, Somalia und Kenia die nächste Ernte bedroht, erklärte die Hilfsorganisation am Dienstag.