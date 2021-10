Rinder und Säuli in Sicherheit gebracht – Heustock brennt – Hochzeitsgesellschaft rettet Tiere vor dem Tod

Insgesamt waren acht verschiedene Feuerwehren am Einsatz beteiligt.

Über 200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an.

Am Bauernhof war eine Hochzeitsfeier in Gange, als der Brand ausbrach.

Der «schönste Tag im Leben» endete für ein Brautpaar und deren Gesellschaft am frühen abrupt. Sie feierten im Wohnhaus eines grossen Bauernhofs in Oberösterreich. Doch gegen 21 Uhr bemerkte einer der Gäste Flammen, und sah, dass auf dem Heuboden ein Feuer ausgebrochen war. Er alarmierte die Feuerwehr, wie «ORF» berichtet. Insgesamt acht Feuerwehren aus der Umgebung von Leonfelden waren am Einsatz beteiligt.