Derek Chauvin : Heute beginnt der Prozess gegen Ex-Polizist wegen Tod von George Floyd

Der gewaltsame Tod von George Floyd hat die Welt beschäftigt. Jetzt kommt die Aufarbeitung des Falles mit dem Prozessbeginn ins Rollen. Vor Gericht steht ab Montag der ehemalige Polizist Derek Chauvin.

Knapp zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd beginnt am Montag morgen Ortszeit in Minneapolis der Prozess gegen den weissen Ex-Polizisten Derek Chauvin. Zunächst müssen die Geschworenen für den Prozess ausgewählt werden, wofür drei Wochen veranschlagt sind. Chauvin wird unter anderem «Mord zweiten Grades» zur Last gelegt. Das entspricht einem Totschlag in einem besonders schwerem Fall und kann mit bis zu 40 Jahren Gefängnis bestraft werden.