Spieler hoffen auf Verbleib - Heute entscheidet David Degen über die Zukunft von FCB-Trainer Patrick Rahmen

Nach dem spektakulären 2:2 gegen GC könnte es das für Patrick Rahmen gewesen sein. Am Montag wird der FCB-Trainer mit Club-Mitbesitzer David Degen zusammensitzen. Ob der 52-Jährige danach noch weiter in Basel an der Seitenlinie stehen wird, ist mehr als fraglich. Zuletzt hatte Degen seinen Trainer im Blick-Interview öffentlich angezählt. Zudem wurde vergangene Woche bekannt, dass der Club bereits mit möglichen Nachfolgern wie Ex-Barça-Assistent Alfred Schreuder verhandelt haben soll.