Bonnie Strange über Mom-Shaming: «Heute fühle ich mich sexier denn je»

Naja, am Anfang war das gar nicht so einfach. Meine Tochter hat lange bei uns im Bett geschlafen – umso wichtiger war und ist es, dass wir uns Pärchen-Zeit nehmen, zum Beispiel mit romantischen Weekend-Trips. Da kommt die Leidenschaft von alleine zurück. Auch Self-Love ist wichtig, deshalb habe ich mein eigenes Sextoy lanciert.

Oh ja, ich war früher so ein spontaner Mensch, ich hab nichts geplant und alles auf mich zukommen lassen. Heute muss ich den Tag durchstrukturieren, was mir vielleicht gar nicht schlecht tut. Ich bin organisierter (lacht).

Früher habe ich mir das wirklich zu Herzen genommen. Vor allem am Anfang, als Goldie gerade auf der Welt war. Als Frau wirst du eh schon an unrealistischen Idealen gemessen, online und offline. Aber als Mutter nimmt das nochmal eine neue Dimension an. Vor allem, wenn du zum ersten Mal Mutter bist, können solche gut gemeinten Ratschläge ja auch total verunsichernd sein. Mittlerweile weiss ich aber, was das Beste für mein Kind und mich ist und ignoriere solche Kommentare.