Live im Wankdorf Stadion: «Heute geben wir für euch alles!» - Imagine Dragons heizen in Bern ihren Fans ein

20.13 Uhr: Nach 13 Minuten Verspätung erklingt eine Stimme. Auf einem Bildschirm werden Länderein gezeigt, Tiere, eine Person die wandert und in ein Licht am Ende eines Tunnels läuft. Epische Musik ersetzt die Stimme und die Person fliegt durch die Gegend und landet an einem unbekannten Ort. Zwei Spotlights gehen an. In der Mitte des Strahls Imagine-Dragons-Frontmann Dan Reynolds im Netzshirt. Mit rauer Stimme stimmt er den Song «My Life» an. Nach dem ersten Refrain geht der Vorhang im Hintergrund hoch und der Rest der Band erscheint. Dann ein grosser Knall. Das Publikum steht im Konfettiregen. Die Fans eskalieren in einem gewaltigen Beifall, während die Band ihr Solo spielt. Fast nahtlos gehts weiter mit ihrem Hit «Believer». Reynolds Shirt ist zu diesem Zeitpunkt noch komplett angezogen. Er trägt ein schwarzes Netzshirt.Es folgt ein Instrumentensolo und im Anschluss ein Medley aus den Songs «Polaroid» und «Hopeless Opus». «Heute geben wir für euch alles!», ruft Reynolds. Es folgt ihr Hit «It’s Time». Das Publikum singt begeistert mit.

20.34 Uhr: Reynolds kniet nieder und stimmt «Thunder» an. Hinter ihm sind Gewitterwolken und Blitze auf dem Bildschirm zu sehen. Darin werden die anderen Bandmitglieder an ihren Instrumenten gezeigt. Einer der Gitarristen leistet Reynolds vorne an der Bühne Gesellschaft und spielt ein Solo bevor die Band die Bühne verlässt.



20.47 Uhr: Die Bühne ist nun in ein smaragdgrünes Licht gehüllt. Eine mystische Melodie wird im Hintergrund gespielt, ehe «Tiptoe» angestimmt wird und Reynolds von hinten wieder auf die Bühne gelaufen kommt. Während des Songs greift Reynolds selbst zum Instrument und trommelt zum Songende noch auf einer Trommel rum. Im Anschluss folgt «Shots».



21.00 Uhr: Auf dem grossen Bildschirm wird eine Geschichte erzählt. Hände und Vögel werden gezeigt und so der Übergang zur Ballade «Birds» gebildet. Die Bühne schimmert in blauen Farben. Das Publikum jubelt zum Ende des Songs. «Seid ihr selbst und niemand anders», ruft Reynolds in die Menge. Daraufhin spielt die Band «Mouth of the River».



21.13 Uhr: Die Gitarrenklänge werden sanfter und eine Akkustikversion von «Wrecked» wird angestimmt, um dann im Anschluss mit «Natural» härtere Beats zu spielen. Das Publikum ist aus dem Häuschen. Die Gitarristen geben sich ein Gitarrenbattle während Reynolds über die Bühne rennt. Dass ihm dabei nicht die Puste ausgeht?



21.26 Uhr: Die Lichter wechseln zu rot, während eine bekannte Melodie im Hintergrund erklingt – «Whatever It Takes». Die Fans singen mit. Reynolds gibt ein weiteres Trommelsolo zum Besten. Weiter gehts mit ihrem Welthit «Demons». Ohne Pause spielen sie «Enemy». Der nächste Konfettiregen fällt über die Menge nieder.



21.32 Uhr: «Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Bern!», bedankt sich Reynolds, ehe er «Bad Liar» anstimmt. Die Menge tobt. Es folgt ihr Welthit «Radioactiv» erst als Pianoversion und dann in rockiger Imagine-Dragons-Manier. Auch das Publikum darf ins Mikro mitträllern als Reynolds ihnen das Mikro hinhält. Die Band verabschiedet sich und das Publikum jubelt. Sie wollen mehr!



21.51 Uhr: Erneut werden Aufnahmen auf dem Bildschirm gezeigt. Ein Mann der durch Felder und Landschaften läuft, eine Geschichte wird erzählt. Ein Licht erstrahlt und die Zugabe beginnt. Die Band spielt ein Medley aus «The Fall», «Walking The Wire» und «My Life». Zum Schluss verabschiedet sich die Band nochmals mit einem Konfettiregen und einer Verbeugung vor dem Publikum. Der Applaus und der Jubel ist enorm. Die Menge verabschiedet Imagine Dragons mit einem gewaltigen Beifall.