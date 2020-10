Wie die Zürcher Gesundheitsdirektion mitteilte, befanden sich am Donnerstagnachmittag 221 Menschen in Spitalpflege. Das sind 20 Personen mehr als am Vortag. Die Anzahl beatmeter Patienten stieg um vier Personen auf 21.

Der Kanton will am Freitag um 08.30 Uhr über die Situation in den Zürcher Spitälern informieren. An der Pressekonferenz nehmen teil: