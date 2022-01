Dating Sunday – Auf Tinder und Bumble gibts heute mehr Matches

Ob es nun an den nervigen Kommentaren der Verwandtschaft über Weihnachten liegt, der verbrachten Zeit mit befreundeten Pärchen oder einfach an der Langeweile und dem Rest-Kater nach Silvester: Der erste Sonntag im Jahr ist – mittlerweile schon fast traditionell – DER Tag für alle Dating-Wütigen. Deswegen handelt er sich den Spitznamen Dating Sunday ein. Dieses Jahr fällt er auf den 2. Januar.

Mehr User und Matches

Auf der Matching-Plattform Tinder entstehen am besagten Tag zehn Prozent aller Matches des Januars. Klingt nicht besonders viel? 2019 waren das sage und schreibe 44 Millionen. Beim Konkurrenten Bumble sieht es ähnlich aus: 15 Prozent mehr Matches wurden dort am Dating Sunday 2020 verzeichnet. Und auch der Dating-Anbieter Hinge bekommt den magischen Tag zu spüren: 22,5 Prozent mehr User als üblich waren im letzten Jahr am ersten Sonntag des Jahres aktiv.