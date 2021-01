Wetterlage : Heute ist der Schnee am schönsten, ab Mittwoch wird er Matsch

1 / 19 Wunderwinter am Waldrand. 20 Minuten-Community Gespiegelter Himmel. 20 Minuten-Community Gespiegelte Bäume. 20 Minuten-Community

Darum gehts Eiskalt und voller Schnee – so muss ein richtiger Wintertag aussehen.

In den Bergen scheint die Sonne – ein perfekter Tag für Ausflüge.

Es ist wegen Naturgefahren, wie Lawinengefahr, aber auch Vorsicht geboten.

Der intensive Schneefall hat die Schweiz in ein Wintermärchen verwandelt. Einzig der Hochnebel stört das prachtvolle Bild. Partiell dringt aber im Tagesverlauf die Sonne durch und vor allem in der Bergen ist es sonnig. «Vom Schnee her ist es sicherlich der Tag der schönsten Bilder», sagt Roger Perret von Meteonews. «Die Landschaft ist wirklich herrlich anzuschauen.»

Doch birgt diese Schönheit natürlich immer noch Gefahren. Besonders Skifahrer, die sich heute auf einen Prachttag freuen, müssen sich wegen Lawinengefahr in Acht nehmen. Besonders in den Zentral- und Ostalpen herrscht grosse Lawinengefahr. Spaziergänge bieten sich an, sollten aber wegen der anhaltenden Gefahr von abbrechenden Ästen und umfallenden Bäumen nicht im Wald durchgeführt werden.

«Am Mittwoch fährt der Föhn ein»

Ab kommender Woche gehen die Temperaturen dann langsam wieder nach oben. In tieferen Lagen könnte es es etwas Regen geben, der Schnee bleibt aber vorerst. «Am Mittwoch fährt der Föhn ein», so Perret. In den Alpentälern gibt es dann sogar Temperaturen im zweistelligen Bereich mit bis zu 13 Grad.