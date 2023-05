Aesch BL: «Heute ist es mir auch passiert, ich bin wirklich sprachlos»

Stellen die Täter fest, dass es im Auto etwas zu holen gibt, wenden sie auch Gewalt an. Sandras Auto in Aesch wurde in der Nacht auf Dienstag aufgebrochen.

«Ich bin wirklich sprachlos», schreibt eine Aescherin auf Facebook. In der Nacht auf Montag wurde ihr Auto «gefällelet». In der Gruppe «Du bisch vo Aesch BL, wenn du …» gibt ihr Fall zu reden. Sie habe keine Wertsachen im Auto gehabt, berichtet die Geschädigte. Gestohlen wurden ihr ein Jacke und Sonnenbrillen. Auch ungeöffnete Pakete im Kofferraum seien aufgerissen worden. «Für gewisse Leute kann schon ein 20-Franken-Regenmantel aus der Landi ein Vermögen sein», entgegnet ein User. Einem Bekannten von ihm sei erst kürzlich in Binningen die Scheiben eingeschlagen worden wegen vier Franken Parkgeld, die in der Mittelkonsole lagen.

Fälleler im Fricktal erwischt

Die Täter gehen selten sehr raffiniert vor und werden regelmässig erwischt. So etwa am Mitwochmorgen in Wallbach im Fricktal. Hier wurde ein Mann von einem Anwohner beim «fällele» beobachtet . Während der Anwohner eine Meldung an die Polizei weitergab, rannte der unbekannte Mann davon, so die Kantonspolizei Aargau. Rund drei Stunden später konnte ein 29-jähriger Rumäne am Bahnhof in Mumpf bei einer Kontrolle festgenommen werden. Was ihn erwartet, zeigt ein aktueller Strafbefehl aus Basel-Stadt.