…In luftiger Höhe ist es heute so kalt, dass die Flugzeuge absinken müssen.

Minus 74 Grad in zwölf Kilometer Höhe…

In zwölf Kilometern Höhe massen Piloten heute Temperaturen von minus 74 Grad.

Es ist bitterkalt. Nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa wurden heute tiefe Temperaturen gemessen. Zudem bringt das Sturmtief Hermine zügige Böen, die in Frankreich und Grossbritannien für Stromausfälle und Chaos sorgen.