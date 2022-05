Zurich Versicherung: Heute ist Freitag der 13. – Studie widerlegt Mythos vom Unglückstag

Gemäss einer neuen Studie der Zürich-Versicherung in Deutschland geschieht aber gar nicht viel mehr als an anderen Tagen.

Fällt der 13. Tag in einem Monat auf einen Freitag, dann bringt das gemäss landläufiger Meinung Unglück. Was für die einen purer Aberglaube ist, nehmen viele andere auf der ganzen Welt durchaus ernst. Für Menschen, die sich vor dem Datum fürchten, gibt es sogar einen Fachbegriff «Paraskavedekatriaphobie» (aus den griechischen Worten für Freitag (»Paraskave») und 13 (»Dekatria»). Betroffene können nun aber aufatmen: Das notorisch behaftete Datum ist gemäss einer neuen Studie nämlich nicht «gefährlicher» als andere Tage im Jahr.

An Freitagen kommt es tatsächlich zu mehr Schadensfällen

Doch es gibt sie durchaus: Katastrophen, die an einem Freitag, den 13. stattfanden. So listet der Versicherer Zurich beispielsweise das untergegangene Kreuzfahrtschiff Costa Concordia, das am 13. Januar 2012 vor der Küste der italienischen Insel Giglio auf Grund lief. Fünf Jahre später sorgte das Sturmtief «Egon» über Deutschland für besonders viele Schadensmeldungen. Auch der sehr beliebte Rapper Tupac («2Pac») Shakur kam an einem Freitag, den 13. (September 1996) ums Leben. Doch es dürften vor allem Vorstellungen aus der Populärkultur wie der Horrorstreifen «Freitag, der 13te» aus dem Jahr 1980 gewesen sein, die dem Datum sein schlechtes Image besorgten.