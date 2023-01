Heute ist Sternschnuppennacht – so siehst du sie am besten

Die Sternschnuppen sind am besten beobachtbar, wenn der Mond untergegangen ist.

Das neue Jahr startet bereits mit der ersten Sternschnuppennacht . Die Quadrantiden, ein jährlich wiederkehrender Meteorschauer zu Neujahr, sind seit dem 28. Dezember 2022 aktiv. Das Aktivitätsmaximum erreichen sie jedoch in der Nacht zum 4. Januar 2023 um 5.15 Uhr morgens.

Die Quadrantiden zählen mit einer durchschnittlichen Zahl von 110 Meteoren pro Stunde zu den vier aktivsten Meteorströmen des Jahres. Doch dieses Jahr sind die schwierig zu beobachten, denn: der Mond könnte in die Quere kommen.

Mondschein überdeckt Sternschnuppen

Am 7. Januar ist bereits Vollmond, deshalb ist der Mond sehr hell. Es gibt aber eine Möglichkeit, den Sternenschauer dennoch beobachten zu können: Wenn man wartet, bis der Mond um etwa 6.20 Uhr untergeht, hat man eine halbe Stunde Zeit, bevor es wieder heller wird, die Sternschnuppen zu beobachten.

Wer dennoch sein Glück versuchen will, soll es sich bereits vor dem Untergang des Mondes an einem dunklen Ort bequem machen. Denn die Augen brauchen 20 bis 30 Minuten, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen.