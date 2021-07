Nostalgie-Trip - Heute ist Tag des Videospiels, schick uns dein grösstes Gaming-Erlebnis

Hast du zu Weihnachten eine Nintendo 64 erhalten? Du wirst diesen Kindheitsmoment nie vergessen, an dem du mit Freunden an einem Regentag Mario gespielt hast? Kein anderes Spiel hat dir einen Adrenalinschub verpasst wie «Halo» früher auf PC oder Xbox? Vielleicht hast du auch erst letzte Woche an einem E-Sport-Turnier oder in «Fifa» einen Glücksmoment erlebt.