Christian Fichter über Sale: «Heutzutage jagen wir keine Beutetiere sondern Schnäppchen»

All die roten und gelben Schilder, die mit Preisschlagern locken, verführen gerade zu Jahresbeginn zum Kauf. Schnäppchen lösen in uns ein befriedigendes Gefühl aus. Doch wie schafft man es bei den ganzen Angeboten, nicht das eigene Budget zu überziehen und die Kontrolle zu verlieren? Christian Fichter, Sozial- und Wirtschaftspsychologe und Forschungsleiter der Kalaidos Fachhochschule, weiss Rat.

20 Minuten Lifestyle: Herr Fichter, wieso fühlt man sich so gut, wenn man ein Schnäppchen gemacht hat?

Christian Fichter: Wir sind nun mal von Natur aus darauf programmiert, zu jagen – und heutzutage jagen wir halt nicht mehr Beutetiere, sondern Schnäppchen. Gelingt die Jagd, springt unser Belohnungszentrum an. Ganz wie früher in der Steinzeit.

Das glaube ich nicht. Die negativen psychischen Folgen der Pandemie werden in der medialen Berichterstattung übertrieben dargestellt. Und auch vor Corona hatten die Menschen ihre Sorgen, wegen derer sie ab und zu den Trost in der Schnäppchenjagd suchten.

Einfach nicht shoppen gehen! Und wenn doch, dann mit einer klaren Zielvorgabe, was man jagen gehen will. Sprich: e inen Einkaufszettel mitführen und sich eisern daran halten. So gelingt es, dem gefährlichsten Fehler, den man beim Shopping machen kann, zu widerstehen : dem Impulskauf. Das funktioniert, wie ich aus eigener Erfahrung weiss.