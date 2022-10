Sexpionierin Madonna: «Heute kann Kim Kardashian überall den nackten Arsch zeigen – bitteschön!»

Madonna (64) hat schon immer gerne mit Freizügigkeit provoziert. Und das zu einer Zeit, in der besonders mit der weiblichen Sexualität noch nicht so selbstverständlich umgegangen wurde. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihres fünften Studioalbums «Erotica» teilte die Queen of Pop in einer Instagramstory gegen ihre Nachzüglerinnen aus.