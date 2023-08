Street Parade: Das Wetter wird richtig heiss

Nach zuletzt regnerischem Wetter und etwas kühleren Temperaturen steigt das Thermometer in den kommenden Tagen auf über 30 Grad. Die Sicht könnte jedoch etwas getrübt werden.

1 / 3 Um zwölf Uhr am Donnerstag könnte vor allem im Westen der Schweiz der Saharastaub sichtbar sein. Karlsruher Institut für Technologie Gegen 18 Uhr zeigt das Modell dann über der ganzen Schweiz Saharastaub an. Karlsruher Institut für Technologie So sieht die Prognose für die kommenden Tage aus. MeteoNews.ch

Darum gehts Die Temperaturen steigen an diesem Wochenende wieder über 30 Grad.

Vor allem am Freitag und am Sonntag ist mit heissem Wetter zu rechnen.

Am Donnerstag aber könnte Saharastaub die Sicht trüben.

Am Mittwoch zogen die letzten Regenschauer über die Schweiz, jetzt meldet sich der Sommer endlich wieder richtig zurück. Bereits am Donnerstagmorgen erwachte die Schweiz bei mehrheitlich blauem Himmel und Sonnenschein. Einzig in der Ostschweiz hatte es vereinzelt noch Restbewölkung, wie Meteo Schweiz berichtet. Am Donnerstag liegt die Höchsttemperatur bei rund 27 Grad.

«In den Bergen schwacher bis mässiger, in den Hochalpen anfangs noch starker West- bis Nordwestwind. Nullgradgrenze um 4300 Meter», schreibt Meteo Schweiz weiter. Im Verlauf des Nachmittags kann dann Saharastaub die Sicht trüben. Wie das Karlsruher Institut für Technologie anhand einer Karte zeigt, soll der Wüstenstaub gegen Mittag von Westen her die Schweiz erreichen. Gegen 18 Uhr könnte er dann im ganzen Land sichtbar sein, so die Prognose.

Wetter an der Street Parade

Am Freitag dürfte es dann verbreitet für 30 Grad und sogar noch mehr reichen. Besonders in den Regionen Basel, Zürich, Unterwallis und Genf sind Temperaturen über 30 Grad möglich. Auch am Abend dürfte es trocken bleiben. Das Gewitterrisiko ist gering.

Auch am Samstag gibt es erneut Temperaturen über 30 Grad. Am Nachmittag ziehen dann vermehrt Quellwolken auf und gegen Abend sind die ersten Schauer möglich. Wer also vorhat, die Street Parade zu besuchen, muss mit Regen rechnen.