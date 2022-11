Leoniden-Sternschnuppen erreichen ihr Maximum

In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag zeigen die Leoniden Sternschnuppen ihr diesjähriges Maximum. Ein paar Dutzend Sternschnuppen pro Stunde sollen am späteren Abend über den ganzen Himmel verteilt zu sehen sein, wie die Astronomische Gesellschaft Winterthur mitteilt. Das seien zwar nicht ganz so viele wie auch schon, doch trotzdem sollten sie noch gut sichtbar sein. Die Sternwarte Eschenberg spricht in einer Medienmitteilung von einem «kosmischen Feuerwerk am Novemberhimmel».