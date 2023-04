Ricky Gervais: Der bekannte Comedian ist in der Stadt Zürich unterwegs

Unterwegs im Zürcher Niederdorf

Gervais war jedoch nicht nur gestern in der Stadt unterwegs – auch heute teilt er Bilder mit seiner Community auf Twitter. In einem Tweet zeigt der Comedian, Schauspieler und Radiomoderator seine Partnerin von hinten, allein in den Gassen Zürichs. Dazu schreibt er: «Jane in Zürich with all her friends» (Deutsch: Jane mit all ihren Freunden in Zürich).