32 Grad : Heute kommts im Norden zum ersten Hitzetag

Es wird heiss: Im Verlauf des Donnerstag klettern die Temperaturen im Norden der Schweiz auf über 30 Grad.

Am Nachmittag wird es sonnig und heiss.

Am Nachmittag geht es mit viel Sonnenschein und blauem Himmel weiter. Nur ein paar Schleier- und Quellwolken in den Bergen zieren den Himmel. Die Temperaturen werden bis 32 Grad steigen. Das reicht im Norden für den ersten Hitzetag in diesem Jahr.