Wetter Schweiz : Heute Morgen gefroren? Ende Woche wird es noch viel kälter

Wer im neuen Jahr auf höhere Temperaturen gehofft hat, wird enttäuscht. Die Woche beginnt kalt und es wird noch kälter. Ab Freitag drohen der Schweiz Eistage. Am Mittwoch ist im Mittelland vielerorts mit Schnee zu rechnen.

Darum gehts Der Schweiz stehen klirrend kalte Tage bevor.

In der Nacht ist mit frostigen -7 bis -2 Grad zu rechnen.

Ab Samstag sind gar Eistage möglich – das bedeutet, dass das Thermometer ganztags unter 0 Grad bleibt.

Wettermässig bringt das Jahr 2021 bisher nicht viel Neues: Es bleibt winterlich kalt. Besonders in der Nacht, wo laut SRF Meteo in den nächsten Tagen mit klirrend kalten -7 bis -2 Grad zu rechnen ist. Aufgepasst also im Strassenverkehr, stellenweise ist mit Frost zu rechnen.

Am Montag steigt das Thermometer auch im Laufe des Tages vielerorts nur knapp über den Gefrierpunkt: In Luzern wird es 1 Grad warm, in Basel und Genf 2 Grad, meist mit Wolken und Hochnebel, aber ohne Niederschlag. In Graubünden und im Wallis werden immerhin bis zu 3 Grad mit gelegentlichen Sonnenstrahlen erreicht. Im Tessin, wo es 4 Grad warm wird, ist dagegen mit Regen zu rechnen.

1 / 6 In der Schweiz bleibt es auch im neuen Jahr kalt. 20min-Community Die Temperaturen steigen meist nur knapp über den Gefrierpunkt. 20min-Community Es ist mit Wolken und Hochnebel zu rechnen. 20Minuten

Gemäss MeteoNews bleiben die Temperaturen in den kommenden Tagen tief, es wird tendenziell sogar noch kälter. Und bereits am Mittwoch könnte es im Mittelland, besonders im Raum Bern, Aargau, Zürich und in der Inner- und Ostschweiz wieder schneien. Gegen Ende der Woche wird es dann wieder sonnig.

Wie SRF voraussagt, könnte es sogar zu Eistagen kommen. Das bedeutet, dass die Temperaturen ganztags unter 0 Grad bleiben. Ab Samstag deutet der Trend auch bei den Tageshöchsttemperaturen in Richtung Minusgrade.