Will die Stadtpolizei Zürich Rassisten rekrutieren?

Darum gehts In Zürich sind verschiedene Kleber mit einer provokanten Aussage zu finden.

Der Slogan «Heute Rassist. Morgen auch Polizist» verärgert die Stadtpolizei Zürich.

Wer die Kleberaktion orchestriert hat, ist unbekannt.

An Strassenlaternen, an Häuserfassaden oder an Tramhaltestellen – die Kleber mit dem Slogan «Heute Rassist. Morgen auch Polizist.» sind seit einiger Zeit an verschiedenen Stellen in Zürich zu sehen. Auf dem Kleber abgebildet sind zwei Mitarbeitende der Stadtpolizei Zürich sowie im Hintergrund ein Mitglied bei der Neonazi-Gruppe «Junge Tat». Der Polizei wird somit eine unzweideutige Nähe zu Rechtsextremen unterstellt.

Wie Flurin S., ein 17-jähriger News-Scout, gegenüber 20 Minuten sagt, habe er den Kleber am Mittwoch das erste Mal in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs gesehen. «Im ersten Moment war ich verwundert, wieso die Polizei so provokant Werbung macht», sagt S. Er könne sich nicht vorstellen, wie diese Werbung effektiv sein sollte. Auch Yves B. (17) fragte sich, ob die Kampagne echt sei: «Wenn dem so gewesen wäre, wäre die Werbebotschaft wirklich schlecht.»

«Die Stadtpolizei Zürich akzeptiert keinen Rassismus»

Die Stadtpolizei Zürich verurteile die Aktion «aufs Schärfste», sagt Stapo-Sprecher Marc Surber. «Im konkreten Fall werden zwei von unseren Mitarbeitenden öffentlich verunglimpft.» Anonym und ohne die Möglichkeit für einen konstruktiven Dialog würden alle Angehörigen der Polizei diffamiert und pauschal als Rassisten betitelt. «Die Stadtpolizei Zürich entfernt die kleinen Plakate nach Möglichkeit konsequent.» Könne eine Urheberschaft angetroffen werden, müsse diese mit einer Anzeige wegen Urheberrechtsverletzung und Sachbeschädigung rechnen.

Das Thema Rassismus werde bereits in der Ausbildung immer wieder aufgegriffen, so Surber. «Dies sehr breit mit vielen weiteren Themen wie etwa Diversity und LGBTQ.» Auch in Weiterbildungen würden diese Themen immer wieder aufgegriffen. In diesen Aus- und Weiterbildungen würden Polizeimitarbeitende durch Psychologinnen und Psychologen begleitet.

Fühle sich eine Person ungerecht von der Stadtpolizei behandelt, habe sie die Möglichkeit, sich beim Feedbackmanagement der Stadtpolizei Zürich zu melden, sagt Surber. Für eine unabhängige Prüfung stehe die Ombudsstelle der Stadt Zürich zur Verfügung. «Die Stadtpolizei Zürich akzeptiert keinen Rassismus innerhalb der Organisation. Entsprechende Vorwürfe gegen unsere Mitarbeitenden werden sorgfältig geprüft.»

«Die Aktion ist eine Beleidigung gegenüber der Polizei»

Auch der Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB) ist vom Kleber alles andere als begeistert. «Der VSPB empfindet diese Aktion als Beleidigung gegenüber allen Polizistinnen und Polizisten», sagt Max Hofmann, Generalsekretär der VSPB.

Racial Profiling sei in der Polizeiausbildung ein wichtiges Thema, in der Polizeiarbeit werde konsequent darauf geachtet, Racial Profiling zu verhindern, sagt Hofmann : «Bei einem Rassismusvorwurf gegenüber der Polizei wird dieser analysiert und fehlerhafte Vorgehensweisen werden sanktioniert.»