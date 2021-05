Helle Nacht - Heute scheint der Supermond in aller Pracht

In Australien war ein Blutmond zu sehen.

Im Engadin schien der Mond auch gestern Abend schon in die Zimmer unserer Leser.

Erscheint ein Voll- oder Neumond besonders gross und hell, befindet er sich auf seiner Umlaufbahn nahe oder gar am nächsten Punkt zur Erde. So spricht man dann auch von einem Supermond. Schon heute ist es wieder soweit und besonders spektakulär zeigt sich der Supermond, wenn er direkt nach dem Auf- oder kurz vor Untergang knapp über dem Horizont steht.

Da das Wort Supermond kein anerkannter Begriff in der Astronomie ist, gibt es auch keine offizielle Definition dieses Phänomens. Man stützt sich aber gemäss Berechnungen auf folgende Grenzwerte: Ist ein Vollmond oder Neumond höchstens 360’000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt, spricht man von einem Supermond. Ein Voll- oder Neumond, der mehr als 405’000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt ist, gilt als Minimond. Irgendwie herzig.

Die Mondoberfläche selbst ist in Wirklichkeit nicht heller, wirkt aber so, weil uns ungefähr ein Drittel mehr Mondlicht erreicht. Zumindest aus unserer Perspektive wirkt der Mond auch grösser als sonst, weil mehr Licht an uns weitergeleitet wird.