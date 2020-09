Zweimal pro Jahr, einmal im Frühling und einmal im Herbst, sind Tag und Nacht genau gleich lang: die Tag-und-Nacht-Gleiche. In diesem Jahr fällt dieser besondere Tag auf den 22. September, also auf Dienstag. Der meteorologische Herbst hat bereits am 1. September begonnen, drohte aber lange, seinem Namen nicht gerecht zu werden. Denn wochenlang dominierten Sonnenschein und Temperaturen bis zu 30 Grad. Das gibt es gemäss Experten normalerweise nur alle 10 bis 20 Jahre.

Doch auf den kalendarischen Herbstanfang hin ist es nun merklich kühler als noch Anfang und Mitte September. Gemäss «Meteo News» darf in den nächsten Tagen nicht mehr nur im Süden und in den Alpen, sondern auch im Norden mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich um 20 Grad. Zudem soll es windig werden. Typisches Herbstwetter also. Kalendarisch endet der Herbst am 21. Dezember – am kürzesten Tag des Jahres.