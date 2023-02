Probe-Alarm: Heute um 13.30 Uhr heulen landesweit wieder die Sirenen

Nach den Ereignissen in der Ukraine warnte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hinsichtlich des Sirenentests. Der Alarm könnte bei den geflüchteten Menschen «Angst und Verunsicherung» auslösen.

Am Mittwoch, 1. Februar, werden in der ganzen Schweiz ab 13.30 Uhr die Sirenen getestet.

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, werden ab 13.30 Uhr 5000 fixe Sirenenstationen und 2000 mobile Sirenen getestet.

Sie sind auf den Dächern von Schulhäusern oder Werkgebäuden installiert. 5000 fixe Sirenenstationen gibt es in der Schweiz, zusätzlich 2000 mobile Sirenen montiert auf Fahrzeugen. Damit die Alarmanlagen im Ernstfall auch zuverlässig funktionieren , werden sie einmal pro Jahr getestet.

Am heutigen Mittwoch (1. Februar) um 13.30 Uhr ist es soweit. Während maximal einer halben Stunde klingt aus den Lautsprechern der allgemeine Alarm, je nach Region auch das Signal für den Wasseralarm. Dieser ist vor allem wichtig für die Bevölkerungsgruppe, die in der Nähe von Stauseen wohnt. Seit 2018 betreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS die App Alertswiss. Auch über sie können der Bund und die Kantone Warnmeldungen pushen.

Ukrainische Schutzsuchende wurden frühzeitig informiert

In der grössten Gemeinde des Kantons, in der Stadt Zürich, hat man laut der Asylorganisation Zürich (AOZ) Informationsschreiben in den Asylunterkünften aufgehängt. «Die Mitarbeitenden informieren die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkünfte aber auch mündlich.» Des Weiteren finde unter den Geflüchteten über die sozialen Medien ein reger Austausch statt.